“Maaşlara hayat pahalılığı da eklenecek”

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı; Zirai Levazım, Koop Süt ve Binboğa Yem Fabrikası çalışanlarının maaşlarının hayat pahalılığının da yansıtılmasıyla birlikte yarın ödeneceğini duyurdu.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, yapılan istişareler neticesinde, maaşların ödenmesindeki gecikmeye yol açan sorunun giderilmesine yönelik yoğun çabaların sonuç verdiği ve çalışanların maaşlarının ödenecek noktaya getirildiği belirtildi.