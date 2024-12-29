Başbakan Üstel, yayımladığı mesajda, hükümetleri döneminde yapılanları hatırlattı, yeni projeler ve destekler hakkında bilgi verdi

Üstel, Kıb-Tek’e jeneratör alınacağını, toplu taşıma araçlarının yenilenmesi için destek verileceğini açıkladı

"2025, ekonomik sıkıntıların hafiflediği, umut dolu projelerin hayata geçtiği bir yıl olacak"

Başbakan Ünal Üstel, 2025'in hedeflerini büyüttükleri bir yıl olacağını, büyük projeleri hayata geçireceklerini belirtti. Halkın yeni yılını kutlayan Üstel, “2025, ekonomik sıkıntıların hafiflediği, umut dolu projelerin hayata geçtiği bir yıl olacak." dedi.

Hükümetin yeni projeleri arasında, sosyal konut projesinin ilk etabının başlatılması, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na yeni jeneratör alımı ve toplu ulaşım alımı için destek projeleri de bulunuyor.

Başbakan Ünal Üstel, yayımladığı yeni yıl mesajında halka barış, sağlık, mutluluk ve refah temennisinde bulundu.

Ünal Üstel, Hükümete geldikleri 2022'den itibaren KKTC’nin geleceği için “reformlar” gerçekleştirdiklerini, üzerinden yıllar geçmesine rağmen tamamlanamayan projeleri hayata geçirdiklerini kaydetti.

Üstel, “Halkımıza söz verdiğimiz her konuda çalışmaya devam ettik. Ekonomik dalgalanmaların etkisini hafifletmek için tüm kaynaklarımızı seferber ettik. Kamu çalışanlarımızın ve özel sektör çalışanlarımızın maaşlarını artırarak, halkımızı enflasyona ezdirmemek için kararlılıkla hareket ettik.” dedi.

Görev süresinde yıllardır beklenen Yerel Yönetimler Reformunu hayata geçirdiklerini belirten Üstel, “Yeni yollar, okullar ve sağlık merkezleri inşa ettik, Lefkoşa Çevre Yolu’nu ve Alsancak-Girne Çevre Yolu’nu tamamladık. Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi projesiyle ilgili tarihi bir adım attık. Eğitimden sağlığa, tarımdan teknolojik altyapıya kadar her alanda kalıcı eserler bırakmaya devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

-Reformlar ve tamamlanan projeler

Yıllardır gerçekleştirilemeyen Yerel Yönetimler Reformu ve projeleri hayata geçirdiklerini kaydeden Üstel şu projelere dikkat çekti:

“Yeni Havalimanı, Lefke-Güzelyurt ve Balalan-Yenierenköy yolları, Alsancak-Girne Çevre Yolu projesi tamamlandı, Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi projesi için uluslararası bir anlaşma imzalandı, Girne Antik Limanı aslına uygun şekilde yenilendi, Lefkoşa Çevre Yolu bağlantı yolları ve kavşak çalışmaları başlatıldı, 22 yeni okul tamamlandı, 5 yeni okul projesi devam ediyor, çeyrek asır sonra kamuya engelli istihdamı yapıldı, gençlere yönelik İlk Evim Kredisi ve sosyal konut projeleri gibi sosyal yardımlarla her kesimin yanında duruldu.”

Özel sektöre yönelik 2 milyar TL’nin üzerinde prim desteği, tarımsal üretim için ise milyarlarca liralık teşvik sağladıklarını belirten Ünal Üstel, “Türkiye ile kardeşlik hukukumuzu güçlendirerek, tarihimizin en büyük İktisadi ve Mali İşbirliği Protokollerine imza attık” dedi.

-"2025 hedeflerimizi büyüttüğümüz bir yıl olacak"

Başbakan Ünal Üstel, “Halkımızın refah seviyesini artırmak ve ülkemizin geleceğini inşa etmek için büyük hedefler koyduk” diyerek Hükümetin şu hedeflerini açıkladı:

"Çatalköy-Girne çift şerit yolu, Karpaz-Zafer Burnu yolu ve Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu bağlantı yolları ve kavşakları tamamlanacak; Yeni Girne ve Yeni Güzelyurt Hastane Projeleriyle sağlık altyapısı güçlendirilecek; Lapta, Değirmenlik ve Maraş Sağlık Merkezleri tamamlanacak; Güzelyurt Soğuk Hava Deposu Projesi hayata geçirilecek; gGençlere kırsal kesim arsa tahsisi devam edecek; sosyal konut projesinin ilk etabı başlatılacak; KIBTEK’e yeni jeneratör alımları yapılacak ve enerji altyapısı güçlendirilecek; 4.5G’yi 5G’ye yükseltme çalışmalarını başlatılacak”Tarım alanında, daha çok tarımsal araziyle tarımsal su ulaştırılacak, teşvikler arttırılacak, çiftçiler desteklenecek; limanların yenilenmesi çalışmaları başlatılacak."

-"Ekonomik destekler yılı"

Başbakan Ünal Üstel, 2025’te ekonomik paketlerin genişleteceğini de açıkladı ve şu açılımlara işaret etti:

" İlk Evim Kredisi, 2.2 milyon TL’ye kadar, yüzde 21 faizle, 10 yıl vadeli şeklinde olacak; Tarımsal Mekanizasyon Kredisi: 2025 Şubat’ta tarımsal araç alımı için yeni destekler verilecek; Damızlık Hayvan Kredisi: Küçükbaş hayvancılık için 300 hayvana kadar, 3 yıl vadeli kredi sunulacak; Sosyal Konut Kredisi: Uzun vadeli, düşük faizli yeni kredi paketi başlatılacak; Toplu Taşıma Kredisi: Araçlarını yenilemek isteyen işverenlere özel destek sunulacak. İlk İşim Kredisi: 30 yaş altındaki genç girişimcilere özel kredi başlatılacak."

Ünal Üstel söz konusu kredilere dair detaylı bilgilerin bakanlık tarafından açıklanacağını kaydetti.

-"Hedefimiz 2027 ve ötesi"

Başbakan Ünal Üstel, “2025, ekonomik sıkıntıların hafiflediği, umut dolu projelerin hayata geçtiği bir yıl olacak. Tüm gayretimiz, halkımızın refahını artırmak ve geleceğimizi güvence altına almak. İdeolojik siyaset yerine hizmet odaklı anlayışla hareket etmeye, halkımıza daha güzel bir gelecek sunmaya kararlıyız. Birlikte başardık, daha fazlasını başaracağız, Bu duygularla, yeni yılınızı bir kez daha kutluyor; sağlık, barış, mutluluk ve huzur dolu bir 2025 yılı diliyorum” dedi.