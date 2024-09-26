Üstel, yazılı açıklamasında, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki 'yasa dışı varlığını' sona erdirmesi çağrısını destekliyoruz ve bu kararın uygulanmasının takipçisi olacağız. Gazze’deki sivillerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve insani yardımların kesintisiz bir şekilde bölgeye ulaşması sağlanmalıdır." dedi.

Üstel şunları kaydetti:

"Dünya kamuoyuna sesleniyorum: Artık bu zulme sessiz kalmayın. Gazze'de akan kanın durması ve barışın tesis edilmesi için el birliği ile çalışmalıyız. Bu vesile ile tüm taraflara bir kez daha ateşkes çağrısında bulunuyorum. KKTC olarak her zaman barıştan yana olduk ve olmaya devam edeceğiz.”

Başbakan Ünal Üstel, Gazze’de yaşanan insani dramın sona erdirilmesi için tüm ülkeleri acilen sorumluluk almaya ve barış için çaba göstermeye davet etti.