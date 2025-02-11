Üçüncü İlk Evim Kredi Paketi’nden, KKTC sınırları içerisinde kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları adına kayıtlı evi olmayan ve hane geliri 250 bin TL’yi geçmeyen KKTC vatandaşları yararlanacak. Kredi, aylık eşit taksitli, azami 120 ay (10 yıl) vadeli ve 2.2 milyon TL’yi geçmemek üzere satın alınacak konutun değerinin en çok %80’i kadar olacak.

Başbakan Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, “2025 yılının devam eden tüm projelerin tamamlandığı, halkın hayatına dokunacak yeni projelerin hayat bulacağı ve her şeyden önemlisi gençlere yönelik uygulamaların artarak hayata geçirileceği bir yıl olacağını belirtmiştik. Halkımıza ve özellikle gençlerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam ediyoruz. 2025 yılını gençlerin yılı yapmaya kararlıyız.” ifadelerine yer vererek, kredi paketine ilişkin detayları paylaştı.

Üstel, gençlerin konut sahibi olmasını desteklemek amacıyla hayata geçirilen Üçüncü İlk Evim Kredi Paketi'nin yarın başlayacağını belirterek, gençlere yönelik desteklerin devam edeceğini vurguladı.

Başbakan Üstel, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

" Hatırlanacağı üzere, ilk kez konut sahibi olacak vatandaşlarımızın konut alımları için 2023 yılında “İlk Evim Kredi Paketi”ni, 2024 yılında ise “İkinci İlk Evim Kredi Paketi”ni hayata geçirmiştik. Bu kredi paketleri kapsamında gençlerimize 705 milyon TL tutarında düşük faizli ve 10 yıl vadeli kredi kullandırarak, 517 vatandaşımızı da ev sahibi yapmıştık. Gençlerimize yönelik destek paketlerimize devam ediyoruz. Bu maksatla Üçüncü İlk Evim Kredi Paketi’ni 12 Şubat tarihinde (yarın) başlatıyoruz.

Amacımız tüm gençlerimizin kendi topraklarında kök salmalarına, yuva kurmalarına ve ülkemizin geleceğini teminat altına almalarına katkı sağlamaktır.”

Açıklamasında, gençlere yönelik yeni projeler hakkında da bilgi veren Başbakan Üstel, “İlk İşim Kredi Paketi”nin hazırlıklarının sürdüğünü ve sosyal konut projelerinde de son aşamaya geldiklerini belirtti.

Başbakan Üstel, 2025 yılını gençlerin ve projelerin yılı yapma hedefiyle çalışmalarına kararlılıkla devam ettiklerini ifade ederek, hükümetin gençlere yönelik desteklerinin artarak süreceğini vurguladı.

-Üçüncü İlk Evim Kredi Paketi

Üçüncü İlk Evim Kredi Paketi’nden, KKTC sınırları içerisinde kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları adına kayıtlı evi olmayan ve hane geliri 250 bin TL’yi geçmeyen KKTC vatandaşları yararlanacak.

Söz konusu kredi, aylık eşit taksitli, azami 120 ay (10 yıl) vadeli ve 2.2 milyon TL’yi geçmemek üzere satın alınacak konutun değerinin en çok %80’i kadar olacak.

Kredinin faiz oranı, aylık yüzde 1,75 ve yıllık yüzde 21 olacak ve bu krediler için bankalar tarafından üçüncü kişilere ödenenler hariç, faiz dışında herhangi bir komisyon veya masraf alınmayacak. Bu kredi ile satın alınan konutlar için alıcı, satış ve ipotek işlemleri için tapuda ödenmesi gereken vergi, resim ve harçlardan muaf tutulacak.

Başvuruda bulunulabilecek bankalar ise şunlar:

“Akfinans Bank Ltd.; Albank Ltd.; Asbank Ltd.; Creditwest Bank Ltd.; K. Kapital Bank Ltd.; K. Vakıflar Bankası Ltd.; K. T. Koop. Merkez Bankası Ltd.; Limasol Türk Koop. Bankası Ltd.; Novabank Ltd.; Şekerbank (Kıbrıs) Ltd.; T. Halk Bankası A.Ş.; T.C. Ziraat Bankası A.Ş.; Türk Bankası Ltd.; T. İş Bankası A.Ş.; Yakın Doğu Bank Ltd.”