“Siyasi rozete bakmadan, hak sahibi olan her gencimize kırsal kesim arsası hak sahipliği verdik”

Başbakan Ünal Üstel, kırsal kesim arsası hak sahipliği arsa dağıtım törenine katıldı.

Kırsal kesim arsası hak sahipliğinde ilk arsa dağıtımının bugün Pınarlı ve İnönü köylerine yapıldığını belirten Üstel, “Arsa sahibi olan tüm gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ilk arsa dağıtımının yapıldığı törende konuşan Üstel, “Hükümet programımızı hazırlarken önceliğimiz, gençlerimizin köylerinde kalabilmesini sağlamaktı. Gençlerimizin köylerinde kalması, bulundukları bölgenin ekonomik olarak gelişmesi ve kalkınması demektir. Biz, gençlerimizin kendi topraklarında yaşamalarını, ait oldukları yerden kopmamalarını ve bu topraklara emek vermelerini istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

-Kırsal kesim arsa hak sahipliği ile ilgili yeni bir yasal düzenleme yapıldı

Kırsal kesim arsa hak sahipliği ile ilgili yeni bir yasal düzenleme yapıldığını hatırlatan Üstel, “Geçmişte yaşanan mağduriyetlerin tekrar etmemesi için adımlar attık. Herkesin eşit hakka sahip olmasını hedefliyoruz. Yasanın gerektirdiği şekilde hareket ederek gençlerimizin toprak sahibi olmasını sağlayacağız” dedi.

-"Muhalefet yasanın tamamlanmasını engelledi"

Muhalefetin bu süreçte yasanın çıkışını geciktirdiğini söyleyen Üstel, “Biz hükümet olarak gençlerimizi düşündük, mağdur olmamalarını istedik. Kimsenin siyasi rozetine bakmadan, hak sahibi olan her gencimize bu hakkı verdik” ifadelerini kullandı.

-İlk arsa dağıtımı bugün yapıldı

