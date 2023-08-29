Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la birlikte Ankara Polatlı’da Pomega Şirketi’nin enerji depolama üretim tesislerinin açılışını gerçekleştirdi.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, açılış töreni öncesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la bir araya gelen Başbakan Ünal Üstel, burada baş başa özel bir de görüşme yaptı.

Görüşmenin ardından Ankara Polatlı’ya birlikte geçen Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin ilk enerji depolama tesisi olan Pomega Lithium- Lion Pil Hücresi Piga Fabrikası’nın açılışını birlikte yaptı.

Açılış töreninin ardından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la birlikte fabrikada incelemelerde bulunan Başbakan Ünal Üstel, Ankara’daki temaslarını sürdürmek için Polatlı’dan ayrıldı.

Dün Ankara'ya giden Başbakan Ünal Üstel'in bu akşam yurda dönmesi bekleniyor.