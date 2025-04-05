Festivalde bir konuşma yapan Üstel , bölgede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Avtepe köyünün medoş laleleri ile sembolleştiğini söyledi.

Festivalde bir konuşma yapan Üstel , bölgede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Avtepe köyünün medoş laleleri ile sembolleştiğini söyledi.

Hükümetin verdiği sözleri birer birer yerine getirdiğini kaydeden Üstel, ülkede ekonomik istikrarı sağlamak adına çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Hükümetin verdiği sözleri birer birer yerine getirdiğini kaydeden Üstel, ülkede ekonomik istikrarı sağlamak adına çalışmaların sürdüğünü söyledi.

KADIN VE GENÇLERE PRİM DESTEĞİ

KADIN VE GENÇLERE PRİM DESTEĞİ