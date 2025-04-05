Festivalde bir konuşma yapan Üstel, bölgede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Avtepe köyünün medoş laleleri ile sembolleştiğini söyledi.
İSTİKRARIN SAĞLANMASI ADINA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Hükümetin verdiği sözleri birer birer yerine getirdiğini kaydeden Üstel, ülkede ekonomik istikrarı sağlamak adına çalışmaların sürdüğünü söyledi.
KADIN VE GENÇLERE PRİM DESTEĞİ
KKTC vatandaşlarının iş hayatına atılması adına çalışmaların devam etiğini anımsatan Üstel, kadın genç erkek iş hayatına atılanlara prim desteği verdiklerini söyledi.
GENÇLERE KIRSAL KESİM ARSASI
Üstel, her bölgede gençleri ev sahibi yapmak adına kırsal kesim arsası dağıtmaya başlandığını da kaydetti.
2025 Mali Yılı Protokolü çerçevesinde Pamuklu Hastanesi’nin temelinin bu yıl içerisinde atılacağını açıklayan Üstel, Karpaz yolunun da tamamlanacağını kaydetti.
Konuşmasında bölgedeki eşek sorununa da değinen Üstel, bu yıl içerisinde bu sorunun çözüme ulaşacağını, eşeklerin verdiği zararların tazmin edileceğini söyledi.