Bariyere çarptı, takla attı, 1’i çocuk 3 kişi yaralandı

Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda, Demirhan’daki Dört Kardeşler Restoran önlerinde dün gece 21.30 sıralarındaki kazada, Nebi Demirkaya (E-26) yönetimindeki KZ 702 plakalı aracıyla seyrederken dikkatsizliği sonucu yolun sağında bulunan beton bariyere çarpıp takla attı.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Nebi Demirkaya ile araçta yolcu olarak bulunan Şehriban Demirkaya (K-25) ve Rüzgar Demirkaya (E-3) Lefkoşa Dr. burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin arından taburcu edildiler.