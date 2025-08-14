Başbakan Ünal Üstel, 15 Ağustos Taşkent Şehitleri’ni Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre mesajında Üstel, Taşkent Katliamı’nın, Kıbrıs Türk halkının hafızasında silinmez izler bıraktığını ve insanlık vicdanında derin yaralar açan bir soykırım olduğunu kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Kıbrıs Barış Harekatı’nın ikinci aşamasının başladığı 14 Ağustos 1974 günü, Taşkentli kardeşlerimiz, esir takası yapılacağına inandırılarak köylerinden alınmış; ancak bir gün sonra, 15 Ağustos 1974’te, aralarında çocukların ve yaşlıların da bulunduğu masum siviller, Rumlar tarafından acımasızca katledilmiştir.

Uluslararası hukuk açısından açık bir savaş suçu teşkil eden bu vahşet, Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı en ağır insan hakları ihlallerinden biri olarak tarihe geçmiştir. Kurşuna dizilen, kimi diri diri gömülen bu insanlar, yıllar sonra yapılan kazılarla toplu mezarlardan çıkarılmış; kimlikleri tespit edilerek, gözyaşları içinde toprağa verilmiştir. Bu acı olay, onlarca çocuğu yetim, pek çok kadını eşsiz bırakmış; Taşkent ve çevresindeki köylerin toplumsal dokusunda onarılması güç yaralar açmıştır.

Ancak Kıbrıs Türk halkı, tüm bu derin acılara rağmen, onurunu koruyarak direnmiş; adadaki varlığını, özgürlüğünü ve güvenliğini sürdürmek için kararlılıkla mücadele etmiştir.”

Kıbrıs Türk halkının, varlığını ve huzurunu ancak Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü sayesinde koruyabildiğinin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Üstel, siyasi eşitlik, güvenlik ve özgürlüğün sağlam temeller üzerinde muhafaza edildiğini belirtti.

Başbakan Ünal Üstel, Taşkent Katliamının hem bir trajedi hem de halkın özgürlük, bağımsızlık ve onur uğruna ödediği bedelin sembollerinden biri olduğunu belirterek, şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andı ve “İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen bu tür acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum.” dedi.