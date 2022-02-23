Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Sucuoğlu yeni kabineyi açıkladıktan sonra bir taktik hatası yaptı…
Bu kabine 5 yıllık değilmiş!
Buz bunu heyecanına veriyoruz, zira kabineyi belirlerken hayli zorlandı ama sonunda da başardı…
Ama işte gelin görün ki muhalefetin eline de koz verdi!
Muhalefette bunu kaçırmayıp eleştiri bombardımanına tutmaya başladı…
Bir kere şunu göz ardı etmemek gerekiyor!
Milletvekili seçimlerinde kimse bir sınava tabi tutulmuyor…
Bilgi ve tecrübe filan ölçülmüyor!
Eş, dost ve ahbaplar gidip ilişkilerine göre oylarını veriyor ve seçilenler vekil oluyor…
Hepsi bu kadar!
Bizde buna demokrasi diyoruz…
Ha keşke seçimler başka türlü olsa!
Hepsi de sağlam bir sınavdan geçirilse, bilgileri ölçülse…
Bize göre memlekete çok daha fazla hizmetleri geçerdi!
…
Bunu niye yazdık…
Bizde her vekil olan öncelikle bunu sindiremeden gözünü bakanlığa çeviriyor!
Vekillik yetmiyor birçoğuna…
Öyle ülkeye hizmet filan etmek için değil!
Kara makam araçlarının arka koltuğuna oturup memlekete bir de oradan bakmak için…
Sucuoğlu bir de kadın bakan yapmadığı için eleştiri almaya başladı!
Kadın vekillere karşı saygısı sevgisi yokmuş diye saçma sapan suçlamalar yapılıyor…
Yani siyaset bu kadar ucuz olmamalıydı!
Bunu bir de aydın kesim yapınca çok daha manidar bir durum ortaya çıkıyor…
Ha keşke şu anki 10 bakan işlerinin uzmanı olsalardı da 5 yıl bakanlık koltuğunda kalıp, vatana millete hizmet etseydi!
Yok yeri gelince bakanlar değişecekmiş, yok kadınlar da bakan olacakmış eleştirileri bal yapmaz arıdan daha farklı bir şey değil…
…
Bakanlık kavgaları bizde artık gelenek oldu…
Bırakın sağ partileri sol partilerde bile bakan yapılmadığı için meclise gitmeyen, ben küstüm oynamam diyen öyleleri var ki!
Konu yeni hükümetlerde yeni bakanlık kavgaları olunca biz bu konuyu irdelemeyi nedense kendimize gelenek ilan ettik…
Bakın 15 sene önce bir yazımızda bu konuda duygularımızı nasıl ifade etmişiz:
…
“Sahi bu bakanlıkta ne var Allah için?
Hele de en azından ben kendimi bildim bileli topun ucunda bulunan eğitim bakanı olsanız ne olacak olmasanız ne olacak?
Kimse size bir sihirli değnek vermeyecek ki oynatınca bütün sorunlar çözülsün, gökten zembille müdür, öğretmen ve hademe yağsın…
Ya da bakan olduktan sonra burunlarını oynatıp dökülen okulların birdenbire tamir edilip güllük gülistanlık haline mi geleceğini sanıyorlar acaba?
Vekillik gibi ense bir iş varken, niye insanlar okkanın altına girmek istesin ki!
…
Yok, bu işin altında başka bir iş var!
Bunlar bakan olunca boylarının da uzayacağını sanıyorlar gibi geliyor bana…
Ya da toplumun onlara bakış açılarında büyük bir değişim olacağını mı düşünüyorlar acaba?
Düşünün bir kere;
Sabahın bir saatinde evin önünde son model kırmızı plaka bir makam aracı…
Şoförünüz sizi görünce inip arka kapıyı açıp sizi içeri buyur ediyor…
Arka koltukta gazeteleriniz hazır, suyunuz hazır, sümüğünüzü silmek için kağıt mendil bile var…
Araba hareket ediyor ve hiç çaktırmadan etraftaki evleri izliyorsunuz, makam aracının içinde sizi gören var mı diye…
Ne büyük onur değil mi?
Akşam kahvede okey oynadığınız mahalle arkadaşınız sizi makam aracı içinde ne düşünüyor acaba?
…
Bakan olmak bizde böyle bir şey olsa gerek;
Ülkenin şartları belli, bakanlığa ayrılan bütçe belli, sorunları çözebilmenin bu şartlarda imkan ve ihtimali yok ama siz bakan olmak istiyorsunuz!
Argoda buna caka satmak diyorlar…
Yaşanan sorunların üstesinden gelemeyeceğinizi bile bile illa ki bakan olacaksınız…
Eşe, dosta, partiliye devletin kıt kaynaklarını akıtarak bir dahaki seçimlerde de seçilebilmek için herkesten bir adım önde olacaksınız…
Makamınıza gelen çalışanlar ve konuklar sizin önünüzde düğme ilikleyecekler, 'sayın bakanım' diye hitap edecekler…
Ailece bolca yurt dışı ziyaret gerçekleştirip görmediğiniz, gitmediğiniz ülkeleri göreceksiniz…
Yürüyüşünüz, konuşmanız, kahkahanız hatta yemek yiyişiniz bile değişecek…
Ve değişmeyen tek şey de yaşanan sorunlar ve sıkıntılar olacak!
Bunu başka bir izah tarzı var mı ki…”
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MESAJ KUTUSU
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