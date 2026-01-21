Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Osman Amca başkanlığındaki Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği temsilcilerini kabul etti.

Çalışma Bakanlığından verilen bilgiye göre, Birlik Başkanı Amca, inşaat sektöründe yaşanan sorunları Bakan Hasipoğlu’na aktararak sıkıntılarının çözümü konusunda destek istedi.

İnşaat sektöründe hem kayıt dışılığın arttığına hem de iş hacminin daraldığına dikkat çeken Amca, taşeronlara prim desteği sağlanması talebinde bulunarak, taşeronların artan maliyetler karşısında ayakta kalmakta zorlandığını ifade etti.

Amca, çalışanların kayıt dışına düşme pahasına kolayca başka işyerlerine geçtiğini, bunun da iş barışını ve sürdürülebilirliğini olumsuz etkilediği kaydetti. Bazı müteahhitlerin boya, kalıp, alüminyum gibi birçok işi aynı anda üstlendiğine işaret eden Amca, vergi ve sigorta yükümlülüklerini yerine getirmediklerini ve denetlenmediklerini söyledi.

-Hasipoğlu: “Sektörün sorunlarını yakından takip ediyoruz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ise kabulde yaptığı konuşmada, inşaat sektörünün ülke ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Hasipoğlu, taşeronların aktardığı sorunların farkında olduklarını belirterek, kayıt dışılıkla mücadelenin Bakanlığın öncelikli konuları arasında yer aldığını söyledi.

Hasipoğlu, sektörde haksız rekabetin önüne geçilmesi, kayıt dışılığın önlenmesi ve emeğin korunması adına gerekli önlemler almak için inşaat sektörü temsilcileri ile istişareye ve iş birliğine her zaman açık olduklarını ifade etti.