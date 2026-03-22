Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Katar’da yürütülen eğitim görevi sırasında meydana gelen helikopter kazasında yaşanan kayıpların, kendilerini derinden yaraladığını belirtti.

Çavuş, yayımladığı başsağlığı mesajında, "Bu acı olayda şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubuna ve ASELSAN personeline Allah’tan rahmet; kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, bu büyük acıyı anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte derinden hissediyor ve yürekten paylaşıyoruz." dedi.