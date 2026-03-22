Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Katar’daki helikopter kazasında yaşamını yitiren şehitler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Ertuğruloğlu, mesajında, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde icra edilen eğitim faaliyetleri esnasında Katar Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir helikopterin teknik arıza nedeniyle denize düşmesi sonucu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden bir Mehmetçik ve ASELSAN’dan iki teknik personel ile Katar Silahlı Kuvvetlerinden dört personelin şehadet haberini derin bir teessürle öğrendiğini kaydetti.

Ertuğruloğlu, “Kıbrıs Türk halkı olarak, bu acı kaybı yüreğimizde hissediyor; şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyoruz. Başta Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ASELSAN ailesi olmak üzere, Katar halkının derin acısını en kalbi duygularımızla paylaşıyoruz. Milletimizin ve Katar halkının başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.