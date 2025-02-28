Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde önemli bir yere sahip TMT’nin tarihsel misyonu, bu mücadelenin gelecek nesillere aktarılması ve milli değerlerin korunması konuları ele alındı.

-Çavuş

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Çavuş, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve egemenlik mücadelesinde TMT’nin üstlendiği rolün unutulmaz olduğunu vurgulayarak, mücahitlerin fedakarlıklarının her zaman hatırlanması gerektiğini belirtti. Mücahitlerin verdiği mücadelenin, sadece geçmişin bir parçası değil, aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının geleceğini şekillendiren bir miras olduğunu ifade eden Bakan Çavuş, bu bilincin korunmasının ve genç nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

-Bayar

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar da TMT’nin tarihsel süreci ve derneğin yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verdi. Bayar, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesinde önemli bir yere sahip olan mücahitlerin hatıralarını yaşatmak için çeşitli projeler yürüttüklerini belirterek, milli bilinç ve vatan sevgisinin genç kuşaklara aktarılmasının öncelikli hedeflerinden biri olduğunu vurguladı.

Bayar ayrıca, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın hayata geçirdiği projeleri yakından takip ettiklerini belirterek, yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Tarım sektörünün emin ellerde olduğuna kanaat getirdiklerini söyleyen Bayar, özellikle üreticilere yönelik atılan adımların takdire şayan olduğunu belirtti. Bayar, tarım sektörüne yönelik atılan adımlar ve hayata geçirilen projelerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Bakan Çavuş’a teşekkür etti.