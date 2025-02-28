Etkinlik, 7 Mart Cuma günü saat 15.00’te Lefkoşa Sarayönü’ndeki Salt or Sugar Cafe’de gerçekleşecek. Işık Kitabevi’nin satışa sunacağı kitabın içeriği hakkında kısa bir sunum yapılacak, ardından yazarla soru-cevap şeklinde bir söyleşi ve imza etkinliği yapılacak.

Barolar Birliği'nden verilen bilgiye göre, kadın cinayetlerinde ceza indirimi olarak uygulanan “haksız tahrik” düzenlemesini inceleyen kitap, hukuk sistemindeki ataerkil normların izlerini irdeliyor. Mahkeme tutanakları, karar metinleri ve gazete haberlerinin analiz edildiği kitabın kapak yazısı şöyle:

“Haksız tahrik indirimi, [Türk] Ceza Kanunun ilgili maddesinde cinsiyete dair herhangi bir ifade bulunmasa da, asıl olarak kadın cinayetinin cezasının indirilmesi anlamına geliyor. Bu indirim, cezasızlık sorununun bir parçası olduğu kadar, hukuk düzeni ile ataerkil düzen arasındaki bir ‘fikir birliği’ne de işaret ediyor… Erkeklerin hangi ‘haksız’ fiiller karşısında tahrik olabilecekleri konusunda fikir birliğini, verilen haksız tahrik indirimlerinde izleyebiliyoruz: ‘Cilveli cilveli’ saat sormak, beyaz tayt giymek, erkekliğine laf etmek, doğum kontrol hapı kullanmak, eşinin ikram ettiği portakal suyunu içmemek…”

Kıbrıs Türk Barolar Birliği, hukukçuları ve sivil toplum temsilcilerini, Türkiye’deki haksız tahrik uygulamalarının toplumsal cinsiyet eşitsizliği üzerindeki etkilerini tartışmak üzere etkinliğe davet etti.