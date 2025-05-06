Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu güncel konuşmalarla devam ediyor.

-Barçın

Genel Kurulda söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’i eleştirdi.

Barçın, Dinçyürek’in özel kalem müdürünün sopalarla, bıçaklarla kavgaya karıştığını, polis tarafından aranıp bulunamadığını söyleyerek, bu durumda Sağlık Bakanı’nın personel yönetiminden söz edemeyeceğini belirtti. Barçın, Dinçyürek’i Sağlık Bakanlığı’nın itibarını hiçe saymakla da suçladı.

Barçın, Sağlık Bakanlığı’nın hayatını kaybeden bir hasta için ödeme yaptığını da savundu.

Yerinden söz alan Sağlık Bakanı Dinçyürek, “Hasta taburcu olduğu gün faturası kesildi. Fatura şubat ayı içinde Sağlık Bakanlığı’nın denetimine geldi” dedi.

Dinçyürek, özel kalemi için de, “Hastaydı ve yıllık izindeydi. Kronik rahatsızlığı vardı. Dinlenmesi gerekiyordu” dedi.

Konuşmasına devam eden CTP milletvekili Barçın, sağlıkta komiteye çekilen yasa tasarına işaret ederek, asistan hekimlerin özveriyle çalıştığını ama onlara verilen sözlerin tutulmadığını, hükümetin verdiği hiçbir sözü tutmadığını savundu.

Bedelli askerlik konusunda hükümetin tutumunu eleştiren Barçın, bu konuda 42 gündür adım atılmadığını ancak CTP’nin ivediliğine ret oyu verildiğini kaydetti. Barçın, “İnsanların umutlarıyla oynamaktan vazgeçin” dedi.

Orman Dairesi tarafından sözleşmeli olarak işe alınan yangın hazır kuvvet ekibi ile ilgili de konuşan Barçın, bu sözleşmede yasalara aykırılık olduğunu savundu. Barçın, bunu daha önce de söylediğini ve bu konuda adım atılması için ilgililere süre tanıdığını anımsattı.

Barçın, verdiği sürenin dolduğunu bu nedenle Perşembe günü Çalışma Dairesi’ne bu konuda şikayette bulunacağını dile getirerek, “Yasalara uymak bu toplumun sizden beklediği en büyük icraattır. Yasalara uymuyorsunuz” dedi.

Meclise asgari ücretin ırka ve tabiata dayalı farklı ödenmesini düzenleyen bir yasa tasarısı gönderildiğini söyleyen ve bunu eleştiren Devrim Barçın, aynı işi yapanlara ırkı ve tabiatı nedeniyle yüzde 30 az ödeme yapılacağını ifade etti.

Barçın, bu yasa tasarısını hazırlayan hükümetin 1 Mayıs’ı kutlanmaktan gocunmadığını da söyledi.

Hayat Pahalılığı konusunda da konuşan ve bu konuda da hükümeti eleştiren Barçın, asgari ücretlinin 4 ayda 5 bin 685 TL daha az mal ve hizmet aldığını belirtti.

-Akpınar

Demokrat Parti Girne Milletvekili Serhat Akpınar’ın, “KKTC ve Yüksek Öğretim Alanı” konulu güncel konuşma yaptı.

Akpınar, yeni meclis binasından bulunmaktan duyduğu memnuniyeti de dile getirerek Türkiye’ye teşekkür etti.

Üniversitelerin KKTC’nin dünyaya açılan yegane kapısı olduğunu belirten Akpınar, zamanın da dünyanın da değiştiğini ifade ederek, “Bu kapının açık kalabilmesi için yükseköğrenim anlayışımız değişmeli” dedi.

Akpınar, “KKTC’de yükseköğretimi bir bütün olarak ele alan ve bu alanı yalnızca eğitim değil, kalkınma, tanınma ve diplomatik güç meselesi olarak gören bir irade ne yazık ki kurumsallaşmadı” dedi.

Yükseköğretim gibi stratejik bir alanda halen bağımsız bir bakanlık ya da uzmanlaşmış donanımlı bir yapı bulunmadığına dikkat çeken Akpınar, bunun bu alana yönelik politika geliştirilememesine, vizyon eksikliğine, stratejik körlüklere neden olduğunu söyledi.

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında yaşanan gelişmelere, YÖK’ün uluslararasılaşma alanındaki stratejilere işaret eden Akpınar, “KKTC’nin yükseköğretim uluslararasılaşma politikası nedir” diye sordu.

Çok kampüslü üniversite şekillerinin giderek yaygınlaştığını da belirten Akpınar, KKTC’de var olan üniversitelerin 25 yıl öncesine ait bir vizyonla hareket ettiğin, yetkili kurumların bunun güncellenmemesi konusunda girişim yapmamasının düşündürücü olduğunu kaydetti.

Akpınar, “2025’te dünyanın KKTC’ye gelmesini beklemek yerine, KKTC’den dünya nasıl ulaşabiliriz buna ayrıca odaklanmalıyız” dedi.

Eğitin Bakanlığı’nın ve YÖDAK’ın bu konuda kanaat önderliği sağlaması gerektiğini belirten Akpınar, “Aksi takdirde en büyük izolasyonu ve ambargoyu kendi devlet kurumlarımız aracılığıyla kendi kendimize yapacağız” diye konuştu.