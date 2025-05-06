İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun “Profesyonel” oyunu 15 Mayıs’ta DAÜ’de sahnelenecek.

Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda 15 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 18.00’de, özel gösterimle DAÜ öğrencileri için ücretsiz olarak sahneye konacak.

Oyun 16 Mayıs Cuma günü aynı mekanda saat 19.00’da halka gösterilecek. Biletler www.gisekibris.com adresi üzerinden temin edebilecek.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) 27. Bahar Festivali etkinlikleri kapsamında sahnelenecek oyunun başrollerinde Yetkin Dikinciler, Bülent Emin Yarar, Gülen Çehreli ve Cenap Oğuz yer alıyor. Oyunu Işıl Kasapoğlu yönetiyor.