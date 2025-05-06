Dijital Dünyada Çocuk Haklarına İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (Ad-Hoc) Komite, 9 Mayıs Cuma günü saat 14.00'te toplanacak.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, komite toplantısı UBP Milletvekili Hasan Küçük başkanlığında, Komite Başkan Vekili Şifa Çolakoğlu, Komite Üyeleri UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, UBP Milletvekili Alişan Şan ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner’in katılımıyla gerçekleşecek.

Toplantıya; Polis Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK), Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Girne Amerikan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Yakı n Doğu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Uluslararası Final Üniversitesi Eğitim Fakültesi, KKTC Telsim ile KKTC Turkcell temsilcileri ve Yrd. Doç. Dr. Erinç Erçağ davet edildi.