Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda yeni Meclis binası konusunda güncel konuşmalar yapıldı.

-Akansoy

CTP milletvekili Asım Akansoy Genel Kurulda söz alarak konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur” sözünün Genel Kurul salonunda yer aldığına işaret eden Akansoy, “Bu ifade bize şunu söylemektedir. Kıbrıslı Türkler, bir halktır, öznedir, kendi kararlarını kendileri verir, bunun sorumluluğunu üstlenir” dedi.

Kıbrıslı Türklerin mandayı da himayeyi de kabul etmediğini, etmeyeceğini ifade eden Akansoy, “Bir halkın özgür iradesi ancak ve ancak kendi kararlarını kendisi vermesi, yetkilerini bağımsız bir çerçevede kullanması ile mümkün olur” diye konuştu.

Yeni Cumhurbaşkanlığı ve Yeni Meclis binaları için ciddi emek ve ciddi rakamlar harcandığını, tüm bunların anlamının ne olduğuna dair konuşmaya ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Akansoy, konunun egemenlik, demokrasi, kendi kendini yönetmekle de ilgili olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk halkının önceliğinin yeni binalar olmadığını, özellikle eğitim, sağlık, altyapı gibi alanlarda büyük sıkıntılar olduğunu dile getiren Akansoy, “Önceliğimiz de tercihimiz de bu mekan, bu mekanda siyaset yapmak değildir” ifadelerini kullandı.

“Siyaset neredeyse, karar süreçleri, tartışmalar neredeyse orada olacağımızı söylemiştik. Ve elbette bugün buradayız” diyen Akansoy, halk için Meclis’te olduklarını, halk neredeyse orada olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Devlet daireleri inşa edilecekse buradaki kurumların ve uzmanların dışlanamayacağını söyleyen Akansoy, “Biz konuştuk, siz başka tarafa baktınız. Biz eleştirdik siz kulağınızı kapadınız, biz yürüyüş yaptık siz gözlerinizi kapattınız, sustunuz ve anahtarları Ankara’dan gelen firmaya teslim ettiniz” dedi.

Günün sonunda Lefkoşa’ya toplumun yabancılaştığı bir bina inşa edildiğini söyleyen Akansoy, konteynerde ders yapan gençlerin ve öğretmenlerin, ilaç, yatacak yer bulamayan hastaların, asgari ücretlilerin ya da işsiz insanların burayla ilgili ne düşündüğünün bilinip bilinmediğini sordu.

Kıbrıslı Türklerin Türkiye’yi kardeş bildiğini ve bilmeye de devam edeceğini söyleyen Akansoy, Kıbrıslı Türklerin toplumsal yapısının, Türkiye’deki sosyal yapıyla etkileşim içinde olacağını ancak aynı homojen kap içerisine sokulamayacağını, bunun kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Akansoy, Kıbrıslı Türklerin sahip olduğu değerlerin kendi toplumsal kodlarında mevcut olduğunu söyleyerek “Bunu değiştirmeye kalkmak kesinlikle kabul edilemez olduğu gibi, bir halka yapılacak en büyük kötülük olur” dedi.

Kıbrıs Türk halkının geleceğini belirleme noktasında kendisinin karar verici olması gerektiğini belirten Akansoy, “Kıbrıs Türk halkını 'asalak' olarak değerlendiremezsiniz. Kendi kendimizi yöneteceğimiz bir düzen ve kendi ayaklarımız üzerinde duracağımız bir ekonomik sistem için çalışmaya devam ediyoruz, edeceğiz” diye konuştu.

Disiplin tüzüğünün geri çekilmesi gerektiğini belirten Akansoy, “Sosyal değer yargılarımızın sınanması, düşmanlaştırılması, buradan hareketle toplum örgütlerimizin ötekileştirilmesi kesinlikle kabul edilir değildir” dedi.

-Oğuz

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, yeni binanın hayırlı olmasını dileyerek, burada halkın yararına yasalar yapılmasını temenni etti.

Asım Akansoy’un konuşmasını sonunda istifa edeceğini açıklayacağını düşündüğünü belirten Oğuz, “Bunları burada söylüyorsanız, sonrasında da yapmanız gereken belliydi” dedi.

Bu ülkenin öncelikli ihtiyaçlarını bildiklerini kaydeden Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkeye su getirdiğini, yol yaptığını, bunların hibe olduğunu belirterek, “Bunları söylerken boynuzunun bükülmesine gerek yok kendi ayakları üzerinde duran bir KKTC, Türkiye Cumhuriyeti’nin de halkımızın da beklentisi” dedi.

CTP’nin de bu ülkenin bütçesini bildiğini söyleyen Oğuz, belli yatırımların yapılamadığını, bunun da ülkenin gerçeği olduğunu ifade etti.

Pandemi döneminde ‘insanlar sokakta ölecek’ diye senaryolar yazıldığını, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle kısa sürede pandemi hastanesi yapıldığını ve o günlerin sağ duyuyla ve hep birlikte atlatıldığını kaydeden Oğuz, “Siz bu bina olmasa 2-3 okul yapılacaktı dediniz. Doğru. Bu okulları 40 seneden beri hangimiz yaptı. Belli hükümetler, mecburi ihtiyaçtan…” diye konuştu.

Bunların ucuz politikalar olduğunu söyleyen İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, hayat devam ettiği sürece ülkenin sorunları olacağını, yeni ihtiyaçlar da doğacağını kaydetti.

“Yapabildiklerimiz, yapamadıklarımız var. Pandemi hastanesi, bu bina.. Kendi düşüncenize göre, size yanlış geleni başköşeye oturtuyorsunuz” diyen Oğuz, “Eğitimde hiçbir şey yapmasak kabul ederim. Öyle değil. Kaç tane yeni okul yapıldı, kaçına güçlendirme yapıldı…” ifadelerini kullandı.

Bu tip eleştirilerin "ucuz siyasetten başka bir şey olmadığını" söyleyen Oğuz, hükümete ve Türkiye’ye bunların söylenmesini doğru bulmadığını kaydetti.

Oğuz, “Herkes bu ülkede taş üzerine taş koymaya çalışıyor. Bu toplumu kutuplaştırmaya gerek yok. Biz kucaklaşmak istiyoruz” dedi.

Oğuz, ayrıca Asım Akansoy’un sosyal medya üzerinden kendisine yönelttiği soruları da yanıtladı.

Milletvekillerinin yerinden sorusunu da yanıtlayan Oğuz, kırsal kesim arsalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kırsal kesim arazileri dağıtılırken parti ayrımı yapılmadığını vurgulayan İçişleri Bakanı, müracaatların şeffaf şekilde değerlendirildiğini söyledi.

Kırsal kesim açılacak yeni köyler olduğunu da açıklayan Oğuz, önümüzdeki haftalarda duyuru yapacaklarını ve müracaat kabul edeceklerini söyledi.

-Akansoy

Yeniden söz alan CTP milletvekili Asım Akansoy, “Beğenmediğiniz fikirleri ucuz diye niteleme hakkınız yoktur” diyerek Oğuz’u eleştirdi.

Yerinden söz alan İçişleri Bakanı Oğuz, bütün fikirlerin değerli olduğunu, ucuzluğun fikirle ilgili olmadığını, bunu söylemek istemediğini belirtti.

Konuşmasının devamında ne iseler o olduklarını belirten Akansoy, kabinedeki bakanların yeni Meclis binasına geçilmesiyle başka bir havaya girdiğini ifade etti. Akansoy, “Birisinin kıyafeti değiştiğinde tavırları değişmez. Daha konuşacağımız çok şey var” dedi.