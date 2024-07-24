Üniversiteden verilen bilgiye göre, mezuniyet töreni, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, milletvekili Sıla Usar İncirli, YÖDAK Genel Sekreteri Erdinç Akgür, Lefkoşa Kaymakamı Cemal Kuyucu, YÖDAK Üyesi Prof. Dr. Zafer Ağdelen, Dünya Barış üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Alpay Dikmen’in katılımlarıyla gerçekleşti.

BAU Kıbrıs Mütevelli Heyeti Başkanı Eral Osmanlar mezuniyet töreni konuşmasında dünyanın hızla değiştiğine ve dönüştüğüne işaret ederek "Teknoloji, yapay zeka, dijital dönüşüm gibi kavramlar hayatımızın merkezinde yer alıyor.

Ancak unutmayın ki, bu hızlı değişim ve dönüşüm sürecinde en önemli yol göstericiniz ilim ve bilim olacaktır." dedi.

Osmanlar, Mustafa Kemal Atatürk'ün "En hakiki mürşit ilimdir." sözüne işaret ederek bilginin ışığında ilerlemenin, insanları daima aydınlığa taşıyacağını vurguladı.

Mezunları kutlayan Osmanlar, başarılarından dolayı gurur duyduğunu ifade etti.

BAU Kıbrıs Rektörü Prof. Dr. Mehmet Toycan, “Bugün sizler için büyük bir dönüm noktası. Yıllardır süren özverili çalışmalarınızın, gece gündüz demeden harcadığınız emeğin ve adanmışlığınızın karşılığını alıyorsunuz. Burada, bu sahnede, sadece diplomalarınızı değil, aynı zamanda birer birey olarak kazandığınız bilgi, deneyim ve değerleri de elinizde tutuyorsunuz. Sizler artık Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi'nin birer mezunu değil, aynı zamanda bu büyük ailenin daimî bir parçasısınız.” dedi.

Törende, mezun öğrenciler adına 2023-2024 Akademik Yılı okul birincileri Ecem Koç ve Ardacan Kemal Oktay ve okul ikincisi Olisaemeka Vitor Achebe da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından 2023-2024 Akademik Yılı mezunları adına ağaca plaket asma seremonisi gerçekleştirildi.

Dereceye giren mezunlara verilen ödüllerin adından diplomalar takdim edildi. Tören, kep atma merasimi ve havai fişek gösterisi ile son buldu.