BAHAR DENİZOĞLU VE İBRAHİM KÖROĞLU’NDAN ANLAMLI BAYRAM ZİYARETİ

Ergün Yahat

Gazimağusa UBP Belediye Meclis Üyesi İbrahim Köroğlu’nun eşlik ettiği iş kadını Bahar Denizoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla Gazimağusa’da faaliyet gösteren İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Bahar Kuaför-Güzellik Academy adına gerçekleştirilen ziyarette, merkezin sakinlerine çeşitli hediyeler dağıtıldı. Ziyaret boyunca gençlerle yakından ilgilenen Bahar Denizoğlu ve İbrahim Köroğlu, onlarla sohbet etti, bayram sevincini paylaştı.

Samimi bir atmosferde geçen etkinlikte, merkezin sakinlerinin mutluluğu gözlerinden okunurken, duygu dolu anlar yaşandı. Ziyaret, hem merkezin çalışanları hem de gençler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Toplumsal dayanışmanın ve bayram ruhunun ön plana çıktığı bu anlamlı buluşma, çevredeki vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı. Denizoğlu ve Köroğlu, sosyal sorumluluk bilinciyle bu tür etkinliklerin artarak devam etmesi gerektiğini vurguladı.