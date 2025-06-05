Güzelyurt’ta bir işyeri çalışanını ciddi şekilde darp eden ve olay çıkaran alkollü iki müşteri suçüstü tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, bu sabah, saat 03.00 sıralarında, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir işyeri içerisinde müşteri olarak bulunan A.A. (E-24), 220 miligram alkollü içki tesiri altında ve M.A.Y. (E-31), 223 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları sırada, aralarında yaşanan tartışma sonucu, konu işyerinde çalışan D.G.’nin vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp etti. Şahısların “makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık” yaptıkları da belirtildi.

Söz konusu şahıslar suçüstü, “ciddi darp, sarhoşluk ve rahatsızlık”tan tutuklandı.

- İzinsiz ikametten altı kişiye yasal işlem

Ülke genelinde polis tarafından dün yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen altı kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

- Gazimağusa’da kamuya açık yerlerde sarhoşluk ve rahatsızlık.. İki kişi tutuklandı

Gazimağusa’da dün kamuya açık yerlerde 138 miligram alkollü içki tesiri altındaki V.D. (E-44) ve F.A. (E-44) mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak, çevreye rahatsızlık vermekten tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.