Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, yazılı açıklamasında, Meclis Başkanı seçimini yakından takip ettiklerini ve bu seçimde “tansiyonu yükselen tarafın halk” olduğunu belirtti.

Halkın sıkıntılarına dikkat çeken Rahvancıoğlu, asgari ücretlinin sorunlarının ortada olduğunu, eğitimin ve sağlığın paralı hale geldiğini, toplu taşımanın olmadığını, enerji ve barınmanın ciddi bir sıkıntı olduğuna işaret etti. Ancak Meclis’te başkanlık seçiminin dört gün sürdüğünü ifade eden Rahvancıoğlu, siyasi yapının dertleri ile halkın dertleri arasındaki açının her geçen gün büyüdüğünü kaydetti.

Rahvancıoğlu, Bağımsızlık Yolu'nun mücadele için tüm toplumsal muhalefeti güç birliği ve el birliği ile mücadele etmeye çağırdığını kaydetti.