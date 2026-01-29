KKTC Bağımsız Şoför Okulları Birliği, ehliyet müfettişi eksikliği nedeniyle, sürüş ehliyeti sınavı bekleyenler yanında şoför okullarının çok daha ağır mağduriyetler yaşadığını belirtti.

KTTC Bağımsız Şoför Okulları Birliği Başkanı Emirzade Tilki, ehliyet müfettişi eksikliği nedeniyle sınav periyodunun 3 aydan 4 aya çıkarıldığını ayrıca erken sınav uygulamasının 31 Aralık 2025 itibarıyla durdurulduğunu, bu durumun sürüş ehliyeti sınavlarına girecek adaylar kadar şoför okullarını da ciddi şekilde zor durumda bıraktığını kaydetti.

Bazı adayların ailelerinin "şoför okullarının öğrencileri bilinçli olarak sınava yönlendirmediği" şeklinde ortaya iddialar attığını belirten Tilki, gecikmelerin sürüş ehliyeti müfettişi eksikliğinden ortaya çıktığını, şoför okullarına yönlendirilen suçlamaların haksız olduğunu söyledi.

Direksiyon sınavı yapılmadığı sürece şoför okullarının gelir elde edemediğini belirten Emirzade Tilki, "Direksiyon sınavına girecek adaylar mağdur olurken şoför okulları bu süreçte çok daha ağır ve sürdürülemez bir yükün altına girmiştir." dedi.

Tilki, sürüş ehliyeti sınavlarıyla ilgili kalıcı bir çözüm bulunması çağrısında bulundu.