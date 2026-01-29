Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, partinin hem yerel hem de erken genel seçimlere hazırlıklarını sürdürdüğünü belirterek, mevcut yönetime yönelik eleştirilerde bulundu.

“İnanıyorum ki bu yıl CTP tek başına iktidara gelecek, yıkımı durduracak ve karanlığı dağıtacak” diyen İncirli, yaşanmakta olduğunu belirttiği yıkımı durduracak gücün CTP olduğunu söyledi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Sıla Usar İncirli, partinin Gazimağusa İlçesi’ne bağlı İnönü Ocak Örgütü tarafından düzenlenen “Sosyal Buluşma” etkinliğine katılarak Mesaryalılarla bir araya geldi.

İnönü Ocak Örgütü binasında gerçekleştirilen etkinliğe; Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, milletvekilleri, CTP Gazimağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, CTP Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, ilçe ve bölge yöneticileri ile yurttaşlar katıldı.

- İncirli

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, burada yaptığı konuşmada, ülkede halkı düşünen bir yönetim anlayışının bulunmadığını savunarak, yaşanmakta olduğunu belirttiği yıkımı durduracak gücün CTP olduğunu yineledi. İncirli, “Statüko çatladı; öyle bir yıkacağız ki bir daha geri gelemeyecek” ifadelerini kullandı.

CTP’lilerin bir araya gelmesinin dostluk ve kardeşliği her zaman güçlü bir bağ haline getirdiğini belirten İncirli, Mesarya bölgesinin CTP açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. “Bu köylerde CTP’lilerin çok evi vardır ve bu evler bizlere her zaman açıktır” diyen İncirli, partililerin her zaman birbirine ve halka sahip çıktığını söyledi.

CTP’nin kapılarının her zaman halka açık olduğunu ifade eden İncirli, partinin büyüyerek ve güçlenerek bugünlere geldiğini kaydetti.

Yerel yönetim seçimlerine de değinen İncirli, CTP’li belediyelerin başarılı bir dönem geçirdiğini, hedeflerinin yeni belediyeleri de CTP hizmetiyle buluşturmak olduğunu söyledi. Mevcut belediye başkanlarının seçimlerden başarıyla çıkacağına inandığını belirten İncirli, “Hepsi çok önemli işler yaptı, yenilerini de ekleyeceğiz; bunun için çok çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

- “Hükümet erken seçimden kaçıyor”

Erken seçim çağrısını yineleyen İncirli, hükümetin erken seçimden kaçtığını savunarak, “Adına ‘hükümet’ denilen bu yapı erken seçim tarihini vermekten kaçıyor. Sokağa çıkacak yüzleri kalmadı; her gün birden çok rezaleti memleketin üzerine yağdırıyorlar” ifadelerini kullandı.

İncirli, yolsuzluklar, usulsüzlükler, rüşvet ve hukuksuzluk iddialarına işaret ederek, “İçlerinde halkı düşünen de yoktur” dedi.

- “Bu parti tek başına iktidara gelecek, yıkımı durduracak ve karanlığı dağıtacak”

CTP kadrolarının ülkeyi yönetebilecek donanıma sahip olduğunu söyleyen İncirli, yönetim anlayışlarında sivil toplum örgütleriyle istişarenin esas alınacağını belirtti. “Bu parti tek başına iktidara gelecek, yıkımı durduracak ve karanlığı dağıtacak” diyen İncirli, statükonun geri dönmemek üzere yıkılacağını söyledi.

Kıbrıs konusuna da değinen İncirli, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın yürüttüğü çalışmaları desteklediklerini ifade etti. CTP’nin iki toplumlu, iki kesimli ve siyasi eşitliğe dayalı federasyon temelindeki çözüm vizyonunu sürdürdüğünü belirten İncirli, barış atmosferi ve barış kültürünün oluşması için çalışmanın en önemli görevleri olduğunu kaydetti.

-Kayalp

Etkinlikte konuşan CTP Gazimağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ise, İnönü Örgütü’ne teşekkür ederek, halkın değişim ihtiyacının her geçen gün daha net görüldüğünü söyledi. Kayalp, örgütlü ve disiplinli bir çalışmayla ülkenin hak ettiği refaha CTP iktidarıyla kavuşabileceğini ifade etti.

-Latif

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif de, gecede sergilenen güçlü dayanışma için katılımcılara teşekkür ederek, İnönü’deki örgüt binasının yeniden faaliyete geçmesinden dolayı örgüt yönetimine şükranlarını sundu.