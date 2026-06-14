Baf'ın Potima Körfezi'nde ortaya çıkan beyaz bir haç, bölge sakinleri ve ziyaretçiler arasında merak uyandırdı.

PafosPress'in haberine göre, Ascos Oteli'nin alt kısmında, Potima bölgesinin batı tarafındaki koyda görülen haçın hangi koşullarda yerleştirildiği, kimler tarafından konulduğu ve herhangi bir sembolik anlam taşıyıp taşımadığı bilinmiyor.

PafosPress'e fotoğraf gönderen vatandaşlar, haçın yerleştirilme amacı ve arkasındaki kişiler konusunda sorular yöneltirken, konuyla ilgili özel bir neden veya açıklama olup olmadığını da merak ettiklerini belirtti.

Habere göre, şu ana kadar Akamas Belediyesi'ne haçın yerleştirilmesiyle ilgili herhangi bir resmi bildirim veya açıklama yapılmadığı da ifade edildi.

Beyaz haçın kim tarafından ve hangi amaçla bölgeye yerleştirildiği ise henüz netlik kazanmadı.