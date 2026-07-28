Guterres, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüşmesi sonrasında açıklama yaptı.

Guterres, “Bu ziyaretim, Kıbrıs halkıyla dayanışma içinde olduğumu ve Kıbrıs'ta artık nihai bir çözüme ulaşılmasını sağlama konusundaki güçlü kararlılığımı göstermeyi amaçlıyor” dedi.

Bu sürecin öncelikle bizzat Kıbrıslılara bağlı olduğunu; ayrıca garantörlerin de üstlenmesi gereken bir rol bulunduğunu belirten Guterres, “Bu çok önemli dönemde Kıbrıslı Rumları ve Kıbrıslı Türkleri desteklemek adına elimden gelen her şeyi yapacağım” ifadelerini kullandı.