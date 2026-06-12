Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, bugün BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile görüştü.

“Sigmalive”in haberine göre, Rum Başkanlık Sarayı’nda gerçekleşen ve yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Holguin, Hristodulidis ile “oldukça iyi” bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve 5+1 toplantı yapılması için ön hazırlık yaptıklarını söyledi.

Holguin, gelen hafta Ankara ve Atina’ya, iki hafta içinde de Brüksel’e gideceğini, ardından da Kıbrıs’a geleceğini açıkladı.

Rum Haber Ajansı KİPE’nin bilgilerine göre ise Holguin, pazar günü adadan ayrılarak Ankara’ya gidecek; pazartesi ve salı günü buradaki temaslarının ardından, cuma gününe kadar Atina’da temaslarda bulunacak.