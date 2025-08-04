Baf’ta kendisini eski banka çalışanı olarak tanıtan ve emlak danışmanlığı yapabileceğini söyleyen 49 yaşındaki kadın, 75 yaşındaki bir şahsı dolandırdı.

Fileleftheros gazetesi, kendisine arazi ve taşınmaz mal alması maksadıyla 49 yaşındaki kadına 750 bin Euro veren 75 yaşındaki şahısın, adına hiçbir tapu kaydı olmadığını tespit etmesi üzerine polise şikayette bulunduğunu aktardı.

Öte yandan Alithia gazetesi, Rum polisinin, Romanya vatandaşı Alexandru Gabriel Cretu Torica’yı, sahte kredi kartı düzenleme suçundan aradığını yazdı.

Gazete, bir ihbarı değerlendiren Rum polisinin, şahsın Larnaka’daki evine gerçekleştirdiği baskında, bilgisayarlar, 3D yazıcılar, kredi kartı okuyucuları ve diğer bazı emareler ele geçirdiğini belirtti.