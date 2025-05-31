Limasol’da dört günde üç bombalı saldırı olayının meydana geldiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, dört gün içinde meydana gelen bombalı saldırıların, Limasol’daki suç olaylarının, kontrol dışında olduğunu gösterdiğini yazdı.

Bombalı saldırıların hedefinde, bir doktor, bira işletmesi müdürü ve Suriyeli bir oto elektrikçinin bulunduğunu yazan gazete, üç olayda da el yapımı patlayıcıların kullanıldığını kaydetti.

Habere göre, polis olaylarla ilgili geniş çaplı araştırma başlatırken bölgedeki kamera sistemlerini de incelemeye aldı.