Polisin açıklaması şöyle:

"05.07.2025 tarihinde, saat 20.30 sıralarında, Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Pınar ÇALAY REKOR (K-49) yönetimindeki RK 587 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği esnada seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Hidden Garden önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Aziz KAYA (E-65)'ya çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Aziz KAYA, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir."