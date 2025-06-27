(Kamalı Haber) - Lefkoşa'da meydana gelen “Müstahdem tarafından sirkat” suçlamalarıyla tutuklanan zanlı Aysan Gardiyanoğlu yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Nevzat Gün mahkemeye olguları aktardı. Polis, 2025 yılı Mart-Haziran ayları içerisinde Lefkoşa’da sakin zanlının müstahdemi olduğu Taşkınköy bölgesinde faaliyet gösteren Tarzım Elite isimli giyim mağazasının satışa sunulan muhtelif marka kadın giyim ürünlerinden elde ettiği toplam 3700 TL nakit parayı sirkat ettiğini belirtti. Sevdalı, olayın polisin bilgisine 19.06.2025 tarihinde geldiğini ve aynı gün zanlının derdest emri gereği tutuklandığını kaydetti. Zanlının itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini kaydeden polis, mahkeme emri gereği zanlının ikametgahında 22.00-22.15 saatleri arasında yapılan aramada, zanlının ücretlerini ödediğini beyan ettiği muhtelif kıyafetler bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak 11 gün ek tutuklama emri alındığını, bu süre içerisinde iş yerinin stokunda satım yapıldığını, satış sisteminde araştırma yapıldığını ve 607 bin TL tutarında açık tespit edildiğini kaydetti. Polis, ailesi ve yakınlarının zanlının kleptomani hastası olduğunu iddia ettiklerini, bu yönde araştırma yaptıklarını, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde doktor kontrolünden geçirildiğini belirtti. Polis, yapılan kontrolde zanlının ceza-i ehliyetinin olduğuna yönelik rapor alındığını söyledi. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, bir kefilin 500 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına, zanlının 75 bin TL nakit teminat yatırmalarına ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına emir verdi.