(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da farklı saatlerde araçlarında uyuşturucu bulunarak tutuklanan Yunus Emre Uraz ile Ali Gezer mahkemeye çıkarıldı. Centetik cannabionid türü uyuşturucu madde ithal ve tasarruf suçundan duruşmaya çıkarılan Uraz cezaevine gönderildi. Centetik cannabionid türü uyuşturuculu kağıt alma ve tasarrufu suçundan mahkemeye çıkarılan Ali Gezer ise teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemede olguları polis memuru Hacı Durdu Özer aktardı.

Polis, Yunus Emre Uraz’ın 6 Ağustos saat 13.00 sıralarında Lefkoşa’da Sanayi bölgesinde seyir halindeyken devriye gezen ekipler tarafından şüpheli görülerek, aracının durdurulduğunu söyledi. Polis, araçta yapılan aramada ön yolcu koltuğunun üzerinde bir gram 166 miligram centetik cannabionid türü uyuşturucu bulunduğunu ve zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 7 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi Türkiye’nin Batman ilinden 2 gram olarak aldığını, 25 Temmuz tarihinde ülkeye gelirken Ercan Havalimanından ithal ettiğini söylediğini aktardı. Polis, zanlının ülkeye turist vizesiyle geldiğini, kalıcı bir bağı olmadığını belirterek, uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçundan tutuklu yargılanmasını talep etti.

Polis memuru, Ali Gezer’in de 6 Ağustos saat 15.00 sıralarında Küçük Kaymaklı bölgesinde park halindeki aracının içerisinde şüpheli bir şekilde tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlının aracında yapılan aramada 3 gram 225 miligram tutarında centetik cannabionid türü uyuşturuculu kağıt tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, 2 kez mahkemeye çıkarılarak toplam 7 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, uyuşturucu madde alma ve tasarrufu suçundan teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlı Gezer’in 10 bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspat-ı vücut ve 2 kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Gazi, zanlı Uraz’ın ise 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.