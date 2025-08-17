(Kamalı Haber) - Karakum bölgesinde meydana gelen galeri kurşunlaması ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Beraat Atız ve Mehmet Kılıç mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Kozal Debreli olayla ilgili bulguları aktardı. Debreli, Karakum Uğur Mumcu Caddesi üzerinde 16 Ağustos tarihinde 02.30 raddelerinde Doğtech Motor isimli galerinin kurşunlamasına ilişkin başlatılan soruşturmada incelenen kamera görüntüleri sonrasından tespit edilen zanlılar Beraat Atız ve Mehmet Kılıç isimli zanlıların tutuklandığını belirtti. Polis tutuklanan zanlıların akabinde evinde, mahkeme emri ile yapılan aramada bir adet metal öğütücü, 4 gram uyuşturucu, el yazısı ile yazılmış birçok doküman, bir dolap içerisinde 10 bin TL ve 10 bin Sterlin nakit para bulunduğunu kaydetti. Polis, olay yerinde yapılan incelemede ise 7 adet boş kovan ve 2 adet mermi çekirdeği bulduklarını, zanlıların evinde bulunan şapka, tişört ve bazı şüpheli emarelerin incelenmek üzere alındığını belirtti. Polis memuru Kozal Debreli soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini ifade ederek, zanlıların emare olarak alınan cep telefonlarının şifrelerini vermediklerini ifade ederek, ateş eden şahsın henüz daha kesinleşmediğini zanlıların olayla bağlantılarının araştırıldığını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis memuru Debreli, tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hazal Hacımulla, zanlılar hakkında yürütülen soruşturmanın ciddiyetine değinerek 3 gün tutuklu kalmalarına karar verdi.