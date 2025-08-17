(Kamalı Haber) - KKTC'de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan Jamal Uddin mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Muhammet Boğa olguları aktardı. Polis memuru, 16 Ağustos 2025 tarihinde saat 22:40 raddelerinde Asayiş ve Trafik Denetimi esnasında Güzelyurt Trafik Şube ekipleri tarafından, Kalkanlı'da ODTÜ çemberi mevkiinde kontrol için durdurulan PH 657 plakalı araç içerisinde yolcu olarak bulunan ve şüpheli hareketler sergileyen Gemikonağı'nda sakin MD Jamal Uddin'in yapılan muhaceret kontrolünde 30 Temmuz 2024 tarihinden itibaren toplam 380 gün KKTC'de İzinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak ihraç süreci ile ilgili gerekli yazışmalar yapılacağını ve KKTC'de ikamet izinsiz olarak geçirdiği sürede başka herhangi bir suç işleyip işlemediğinin araştırılması gerektiğini belirterek bu safhada zanlının 2 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.