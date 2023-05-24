Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da sevgilisini aralarında çıkan temizlik meselesinden ötürü yumruklayarak ciddi şekilde darp eden ve avukat olan zanlı Mehmet Kaptan Bensen aleyhindeki karar açıklandı. Son dönemde avukatlığı bırakıp dondurmacı olan Bensen sosyal medya üzerinden meslektaşları ve yargı kurumlarına eleştiri yapıp fikir vermeye çalışırken Kadına Şiddet meselesinden yargılanması Ve mahkum olması camiada hoş karşılanmadı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Tutku Candaş huzurunda yargılanan sanık Mehmet Kaptan Bensen aleyhindeki karar suçlarını kabul etmesi üzerine sonuçlandı. Sanık Bensen Dava sonucunda 4.500TL para cezasına çarptırılırken, 2 yıl süre ile sulh ve sukunu koruyacağına, iyi ahlak

sahibi olacağına dair 15,000 TL kefalet senedi imzalamasına karar verildi.

Sanığın mahkum olduğu dava konusu olay nasıl olmuştu.

Sanık Mehmet Kaptan Bensen 14 Nisan 2020 tarihinde saat 20.00’de Marmara bölgesindeki ikametgâhının salonu içerisinde aralarında temizlik yüzünden çıkan tartışma neticesinde aynı yerde sakin kız arkadaşı M.Y’nin vücudunun muhtelif yerlerine yumruk vurmak suretiyle ciddi şekilde Darp etmişti.