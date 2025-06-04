(Kamalı Haber) – Girne’de meydana gelen “Ağır bir suç işlemek için Gizli ittifak, Polisi görevinden men, Adaletin tecellisine engel olmak, Suçu örten ve Delilleri tahrip etmeye teşebbüs” suçlarından tutuklanan Avukat zanlı İbrahim Halil Akçabay mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ortunç Özbaylı olayla ilgili bulguları aktardı. Özbaylı huzurda bulunan zanlı İbrahim Halil Akçabay’ın “Ağır bir suç işlemek için Gizli ittifak, Polisi görevinden men, Adaletin tecellisine engel olmak, Suçu örten ve Delilleri tahrip etmeye teşebbüs” suçlarına methaldar olduğunu söyledi. Polis huzurda bulunan zanlı Akçabay’ın polis hücrelerinde tutuklu bulunan müvekkilleri olan Şamil Bayrakçı, Mert Bayrakçı ve Emrehan Dilci aleyhinde yürütülen soruşturma esnasında ziyaret ettiği bir sırada kendilerine telefon sağlayıp onların dışarda soruşturmaya ve aranan emarelere müdahale etmesine olanak sağladığını mahkemeye aktardı. Polis ayrıca müvekkillerinin suç işlemek için kullandıkları sosyal medya hesapları ve telefonlarını sıfırlamalarını sağlamaları için şifrelerini alıp dışarda bulunan kişilere ileterek delillerin tahrip edilmesine yardımcı olduğunu söyledi. Polis meselenin soruşturmanın devam ettiğini incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini kaydederek zanlının bu aşamada 1 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.