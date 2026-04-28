Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'un haberine göre, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen AP Genel Kurul oturumunda, Polonyalı milletvekilleri Hukuk ve Adalet (PiS) partisinden Patryk Jaki ve Daniel Obajtek, Konfederasyon grubundan Tomasz Buczek ve bağımsız Milletvekili Grzegorz Braun’ın dokunulmazlıklarının kaldırılması görüşüldü.

AP Genel Kurulu, bir dizi suçlamayla karşı karşıya kalan 4 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde oy kullandı.

Böylece ülkede, söz konusu milletvekilleri hakkında yasal işlem başlatılabilecek.

Jaki hakkındaki dosya, Polonyalı hakim Igor Tuleya'nın 2024'te kendisine yönelik ifadeler nedeniyle yaptığı hakaret başvurusundan kaynaklanıyor. Jaki'nin Tuleya'yı İsrail menşeli Pegasus adlı casus yazılım sistemiyle yapılan izlemelere bilerek izin vermekle suçladığı ifade ediliyor.

Polonya devletine ait enerji şirketi Orlen’in eski başkanı Obajtek ise mahkemede yalan ifade vermek ve kapağında Papa 2. John Paul'ün bulunduğu bir hiciv dergisinin şirketin akaryakıt istasyonlarındaki dağıtımını kısıtlamakla suçlanıyor.

Braun’un da 10 Temmuz 2025’te Polonya’nın Jedwabne kasabasında Yahudi katliamı anma törenleri sırasında bir yolu kapattığı iddia ediliyor.

2024’te katıldığı seçim etkinliği sırasında kendisini eleştiren bir kadının elinden megafonu zorla alan Buczek’in yaralama suçu işlediği öne sürülüyor.