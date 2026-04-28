Strazburg'da yapılan AP Genel Kurulu'nda Birliğin 2028-2034 dönemine yönelik bütçesini içeren Çok Yıllı Mali Çerçeve'nin (MFF) boyutu ve yapısı konusunda üye devletlerle yapılacak müzakerelere ilişkin tutumu belirleyecek rapor, 370 evet oyuyla kabul edildi.

Buna göre, 2028-2034 AB bütçesi, AB gayri safi milli gelirinin yüzde 1,27'si olarak belirlenecek. AB'nin siyasi önceliklerini ve stratejik hedeflerini finanse etmek için 2028-2034 dönemine yönelik cari fiyatlarla 2,01 trilyon euro bütçe talep edilecek.

AB'nin Kovid-19 salgını döneminde kurduğu kurtarma fonunun borç servisi için gayri safi milli hasılanın yüzde 0,11'i ayrılacak.

Böylece, AB bütçesinde AB Komisyonu'nun geçen yıl sunduğu teklife kıyasla yaklaşık yüzde 10 artış yapılmış olacak. Bu fark, savunma, rekabetçilik, dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm, altyapı, sağlık, eğitim ve kültür gibi öncelikli alanlara yönlendirilecek.

Toplumsal uyum ve tarım programları da güvence altına alınacak.

Bütçenin finansmanı ve kurtarma programı borçlarının geri ödenmesi amacıyla yeni öz kaynaklar oluşturulacak. Bu kapsamda yıllık yaklaşık 60 milyar euro gelir sağlayacak yeni kaynaklar devreye alınacak. Buna dijital hizmet vergisi, çevrim içi kumar vergisi, karbon sınır düzenleme mekanizmasının genişletilmesi ve kripto varlık sermaye kazançlarına vergi getirilmesi de dahil olacak.

AP'nin bütçe düzenlemesine ilişkin pozisyonunu belirlemesinin ardından üye ülkelerin ortak tutum belirlemesiyle müzakerelerin başlaması bekleniyor.

AB bütçesinde yer alan harcama kalemlerine ilişkin ödeneklerin yıllık tavanını önceden belirleyen MFF, kaynakların AB'nin politika öncelikleri doğrultusunda dağılımını amaçlıyor.

AB bütçesi, kurallar gereği harcamaların üst sınırlarının belirlendiği 7 yıllık dönemler için hazırlanıyor.

AB'nin 2021-2027 dönemindeki toplam 1,2 trilyon euro bulan bütçesini ortaya koyan çerçeve, 2020 yılında belirlenmişti.

Uzun vadeli AB bütçesine ilişkin karar, AP onayı ve üye ülkelerin AB Konseyi'ndeki oy birliğiyle alınıyor.

Uzun vadeli AB bütçesi, üye ülkelerin gelecekteki bütçeye ne oranda katkı sağlayacakları, bütçenin hangi alanlara odaklanacağı gibi konularda sert tartışmalara sahne oluyor.

Bu arada, AB bütçesinin denetimini, merkezi Lüksemburg'da bulunan AB sayıştayı yapıyor.