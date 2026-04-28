Düzenleme 720 üyeli AP’de 558 ‘Evet’ oyuyla kabul edildi.

AB tarihinde ilk kez kedi ve köpeklerin yetiştirilmesi, barındırılması, izlenebilirliği, ithalatı ve ticaretine ilişkin ortak standartlar belirlendi.

Buna göre kedi ve köpeklerde ‘anne-oğul’, ‘baba-kız’, ‘dede-torun’la ‘kardeş-yarı kardeş’ çiftleşmesi yasaklandı.

Ulusal veri tabanına kaydedilecekler

AB ülkelerinde bulunan tüm kedi ve köpekler için mikroçip ve ulusal veri tabanlarına kayıt zorunluluğu getirildi.

Hayvan satan yetiştiriciler, satıcılar ve barınaklar için uyum süresi dört yıl olarak kabul edildi. Evcil hayvan sahipleri için kademeli geçiş öngörüldü.

Diğer yasaklar şöyle:

Köpek ve kedilerin sağlıklarını ciddi şekilde riske atan aşırı fiziksel özelliklere sahip olacak şekilde yetiştirilmesi

Gösteri, sergi ve yarışmalar için hayvanların fiziksel olarak sakatlanmasına neden olan uygulamalar

AB dışından gelen hayvanlara kontrol

Satış amacıyla ithal edilen hayvanlara AB’ye girişinden önce mikroçip takılmış olması ve hayvanların ulusal veri tabanına kaydedilmesi zorunlu olacak.

Bireysel yolculuklarda getirilen evcil hayvanlar için de beş iş günü önceden kayıt şartı getirildi. Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesi için hükümet ve devlet başkanlarından oluşan AB Konseyi’nin onayı gerekiyor.