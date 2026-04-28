Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere karşı suyu toplu cezalandırma silahı olarak kullandığını belirterek, "Filistinlilerden kasıtlı olarak suyun esirgenmesi, İsrail'in soykırımının ayrılmaz bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

MSF, İsrail'in Gazze'ye yönelik su kesintilerine ilişkin rapor yayımladı.

Raporda, İsrail'in Gazze'de su erişimini cezalandırma silahı olarak kullandığına işaret edilerek, "İsrail, Gazze'deki insanları sistematik olarak sudan mahrum bırakıyor ve toplu cezalandırma kampanyası yürütüyor." değerlendirmesi yer aldı.

İsrailli yetkililere Gazze'deki insanlara gerekli seviyelerde suyu derhal geri vermeleri çağrısı yapılan raporda, İsrail'in müttefiklerinin, su altyapısı ihtiyaçları dahil insani yardıma erişimi engellemeyi bırakması için İsrail'e baskı uygulamak üzere nüfuzlarını kullanması gerektiği belirtildi.

Raporda, "Filistinlilerden kasıtlı olarak suyun esirgenmesi, İsrail'in soykırımının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu, İsrail yetkililerinin suyu tekrar tekrar silah olarak kullanmasının münferit eylemler olmadığını, tekrarlayan, sistematik ve kümülatif bir modelin parçası olduğunu belgeliyor. Bu durum, sivillerin doğrudan öldürülmesi, sağlık tesislerinin tahrip edilmesi ve evlerin yerle bir edilerek kitlesel yer değiştirmeye zorlanmasıyla gerçekleşiyor. Bunlar birlikte, Gazze'deki Filistinlilere kasıtlı olarak yıkıcı ve insanlık dışı koşullar dayatılması anlamına geliyor." ifadeleri kullanıldı.

- "İsrail ordusunun açıkça tanımlanmış su kamyonlarına ateş ettiğini ve sondaj kuyularını yok ettiğini belgeledik"

İsrail'in, Gazze'deki su ve sanitasyon altyapısının neredeyse yüzde 90'ını yok ettiği veya hasar verdiği belirtilen raporda, bunlar arasında tuzdan arındırma tesisleri, sondaj kuyuları, boru hatları ve kanalizasyon sistemlerinin de yer aldığı kaydedildi.

Raporda, "MSF ekipleri, İsrail ordusunun açıkça tanımlanmış su kamyonlarına ateş ettiğini veya 10 binlerce insan için hayati önem taşıyan sondaj kuyularını yok ettiğini belgeledi." ifadesi yer aldı.

İnsanlara su dağıtılırken sık sık şiddet olayları yaşandığı da vurgulanan raporda, bu işlem sırasında Filistinliler ve yardım görevlilerinin yaralandığına ve ekipmanlarına zarar verildiğine işaret edildi.

MSF'nin kritik su ve sanitasyon malzemelerini getirme taleplerinin 3'te 1'inin reddedildiği veya cevapsız bırakıldığı belirtilen raporda, İsrail yetkilileri tarafından onaylanan birçok malzemenin daha sonra sınırda geri çevrildiğine yer verildi.

- "Gazze'deki su altyapısını kasıtlı ve sistematik olarak yok ettiler"

Raporda görüşlerine yer verilen MSF Acil Durum Yöneticisi Claire San Filippo, "İsrail yetkilileri, su olmadan hayatın bittiğini biliyor ancak Gazze'deki su altyapısını kasıtlı ve sistematik olarak yok ettiler." ifadelerini kullandı.

İsrail'in, suyla ilgili malzemelerin girişini sürekli olarak engellediğine dikkati çeken Filippo, "Filistinliler sadece suya erişmeye çalışırken yaralandılar ve öldüler. Bu yoksunluk, vahim yaşam koşulları, aşırı kalabalık ve çökmüş sağlık sistemiyle birleşince, hastalıkların yayılması için ortam oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.