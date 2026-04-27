Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinden iki gün önce, Jimmy Kimmel kendi programında bu yemeğin bir parodisini yapmıştı.

Kimmel, konuşması sırasında Melania Trump’a hitaben, “Sayın Trump, bir ‘müstakbel dul’ gibi parlıyorsunuz” demişti. Bu şaka önce Trump ailesinin evliliği ve başkanın yaşı üzerinden yapılan ofansif bir şaka olarak görüldü.

Ancak Kimmel’ın şakasından sadece iki gün sonra, 25 Nisan Cumartesi, gerçek Beyaz Saray Muhabirleri yemeğine silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırganın yakalandığı ve kimsenin hayatını kaybetmediği olayda, silah seslerinin duyulmasıyla Donald Trump ve Melania Trump oturdukları yerden hızla uzaklaştırıldı.

Şakanın, hayati tehlike dolu bir olay hemen önce yapılmasıysa durumu çok daha hassas bir hale getirdi.

‘ABC iğrenç davranışlarına ne kadar göz yumacak?’

Melania Trump, X’ten sert bir açıklamayla ABC kanalını Kimmel’ı kovmaya çağırdı.

Trump, Kimmel’ın sözlerini ‘nefret dolu ve şiddet içerikli’ diye nitelerken, ABC’yi sunucunun ‘iğrenç davranışlarına’ karşı harekete geçmeye çağırdı.

“Kimmel gibi insanlar, her akşam evlerimize girip nefret yayma fırsatına sahip olmamalı” diyen First Lady, Kimmel’ın sözlerinin komedi sayılamayacağını belirtti.

Melania Trump paylaşımının devamında şunları yazdı:

“Bir korkak olan Kimmel, yayıncı kuruluşun kendisini korumak için her zaman kalkan olacağını bildiği için ABC’nin arkasına saklanıyor.

Artık yetti. ABC yönetiminin bir duruş sergileme vakti gelmiştir. ABC yönetimi, toplumumuzun huzuru pahasına Kimmel’ın bu iğrenç davranışlarına daha kaç kez göz yumacak?”

Tekil bir olay değil

Öte yandan Kimmel yıllardır Melania Trump’ın aksanını taklit ediyor, Donald Trump’la ilişkisini ve Epstein’le bağlantılı olduğu iddiaları üzerinden First Lady’yi hedef alan şakalar yapıyordu.

Kimmel, Eylül 2025’te muhafazakar fenomen Charlie Kirk’ün vurulmasıyla ilgili yorumları nedeniyle de yayından kaldırılmıştı.

O dönemki konuşmasında Kimmel, ‘MAGA çetesi’nin Kirk’ün cinayetinden ‘siyasi puan toplamaya’ çalıştığını söylemiş, programı bir hafta sonra tekrar yayına başlamıştı.