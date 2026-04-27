Putin, barış için destek sözü verirken İranlı bakan “Rusya zor zamanlarda İran’ın yanında duruyor” dedi.

Putin, Erakçi’yi, St. Petersburg’daki Boris Yeltsin Devlet Başkanlığı Kütüphanesi’nde kabul etti.

Rusya lideri görüşmenin başında “İran halkının, bağımsızlığı ve egemenliği için cesurca ve kahramanca mücadele ettiğini görüyoruz” dedi.

‘Barışın geleceğine dair büyük umudumuz var’

Rusya’nın da İran gibi stratejik ilişkileri sürdürme niyetinde olduğunu söyleyen Putin, “Elbette, İran halkının yeni bir liderin önderliğinde, cesaretine ve bağımsızlık arzusuna dayanarak bu zorlu dönemi atlatacağına ve barışın geleceğine dair büyük umudumuz var” dedi.

Putin ayrıca Rusya, İran ve bölgedeki diğer ülkelerin çıkarları doğrultusunda Ortadoğu’ya en kısa sürede barış getirmek için mümkün olan her şeyi yapacağını söyledi.

‘Rusya zor zamanlarda İran’ın yanında duruyor’

Erakçi de Putin’e ⁠İran lideri Ali Hamaney’in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı göndermesi ve yeni lider Mücteba Hamaney’i tebrik etmesi nedeniyle teşekkür etti.

Bakan şöyle devam etti:

“Rusya-İran arasındaki ilişkiler, en üst düzeyde stratejik ortaklığı temsil ediyor. Bu yolda devam edeceğiz. İkili ilişkiler, olanlara rağmen güçlenecek.

Belirttiğiniz gibi, İran halkının cesaretiyle ABD saldırganlığına karşı direndiği ve direnmeye devam edeceği tüm dünyaya kanıtlandı. İran’ın Rusya gibi dostları ve müttefikleri var. Rusya zor zamanlarda İran’ın yanında duruyor. İran’a verdiğiniz güçlü ve kararlı destek için teşekkür ederim.”

‘Çok iyi bir görüşmeydi’

İranlı bakan, Putin’le görüşmesinin ardından “Bölgesel meseleler, ikili ilişkiler ve ABD ile Siyonist rejimin saldırıları gibi konuları ele aldık” dedi.

Putin ile bir buçuk saatten uzun süren ‘çok iyi bir’ görüşme yaptıklarını söyleyen Erakçi, ülkesinin yeni koşullarda Rusya’yla stratejik ortaklığını sürdürmek istediğini vurguladı.