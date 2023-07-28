Avrupa Komisyonu, Kıbrıslı iki lider Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bugün Lefkoşa’da ara bölgede bulunan Kayıp Şahıslar Komitesi Laboratuvarı’na yaptıkları ortak ziyareti memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, “Bu sembolik adım, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik bir ilerlemenin beklendiği bir dönemde atılmıştır. Avrupa Birliği'nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Mali Yardım Programı, Kıbrıs'ın yeniden birleşmesini kolaylaştırmak için yardım sağlamaya devam etmekte ve bu çabalar kapsamında Avrupa Komisyonu Kayıp Şahıslar Komitesi'ne önemli bir destek vermekten gurur duymaktadır.” denildi.

Avrupa Birliği’nin 2006 yılından bu yana neredeyse 36 milyon Euro’ya erişen finansmanla Kıbrıs'ta barışın inşası ile uzlaşıya ilişkin sahip olduğu güçlü kararlılığı ortaya koyarak Kayıp Şahıslar Komitesi'nin çalışmalarına en büyük katkıyı sağladığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“AB finansmanı, her iki toplumdaki kayıp ailelerinin yaralarının sarılmasına yardımcı olmak amacıyla sürecin tüm aşamalarında yer alan Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk bilim insanlarından oluşan iki toplumlu ekiplerin çalışmalarını desteklemektedir. Bu çalışmalar adadaki uzlaşı çabalarının önemli bir boyutunu oluşturmaktadır.

2006 yılından bu yana 741 Kıbrıslı Rum ve 292 Kıbrıslı Türk kayıp şahsa ait kalıntıların kimlik tespiti yapılarak ailelerine iade edilmiştir. Halen 769 Kıbrıslı Rum ve 200 Kıbrıslı Türk kayıptır.”