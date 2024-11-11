Güney Kıbrıs’ta dünkü av sırasında 17 yaşındaki bir genç, başka bir avcının tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandı.

Politis ve diğer gazeteler, Baf’ın “Amargeti” bölgesinde pazar sabahı erken saatlerinde avlanmak için bölgede bulunan 43 yaşındaki bir şahsın ateş etmek isterken, kendisiyle birlikte ava gelen akrabası 17 yaşındaki genci yaraladığını yazdı.

Gazete, vücudundan yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtirken polisin olaya ilişkin soruşturmasının ise devam ettiğini aktardı.