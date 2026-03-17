Ulusal Birlik Partisi (UBP) Grup Başkan Vekili Sunat Atun, Emeklilik Yasası’nda önerilen düzenlemenin emeklilik yaşını değil, zorunlu emeklilik yaşını değiştirdiğini vurguladı.

Atun, dün Meclis Genel Kurulu gündemine gelen ve komitede görüşülmesinin ivediliği ertelenen Emeklilik (Değişiklik) Yasa Önerisi’ne ilişkin Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) sorularını yanıtladı.

Sunat Atun, önerinin emeklilik hakkı kazanma yaşını değiştirmediğini, yalnızca zorunlu emeklilik yaşına ilişkin düzenleme içerdiğini söyleyerek; yasaya göre 56 yaşını doldurup 25 hizmet yılını tamamlayan herkesin kendi isteğiyle emekliye ayrılabildiğini ve ikramiyesini alabildiğini belirtti. Atun, bunun aynen korunduğuna dikkat çekti.

Önerinin, mevcut yasa kapsamında, 60 yaşında zorunlu emekliliğe ayrılmak istemeyen ve çalışmaya devam etmek isteyenlere 65 yaşına kadar çalışma imkanı sağlamayı amaçladığını ifade eden Atun, yasa önerisinin yaklaşık bir yıl önce hazırlandığını, kamu hizmetlerindeki kapasite artışından dolayı böyle bir ihtiyacın doğduğunu belirtti.

Atun, söz konusu düzenlemenin muhalefet tarafından halka “çarpıtılarak” yansıtıldığını söyleyerek, siyasi kazanç adına halkı paniğe sokmaya çalışmanın sorumlu bir siyaset olmadığını vurguladı.

- “İmza yetkisine sahip personel sıkıntısı yaşanıyor, bize sürekli talep geliyor”

Ülkedeki nüfus artışı ve değişen ihtiyaçlara dikkat çeken Atun, komiteye gelen kamu kurum yasalarında hep kapasite artışına yönelik düzenlemeler yer aldığını kaydetti. Atun, bazı dairelerde ise imza yetkisine sahip personel sıkıntısı yaşandığını ifade ederek; bu şekilde kıdemli ve tecrübeli personelin, talebi halinde, daha uzun süre görev yapabilmesine olanak sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

- “Düzenleme gençlerin kamuda istihdam imkanını azaltmıyor… Teşkilat yasalarındaki düzenlemelerle kadro sayıları artırılıyor”

Düzenlemenin gençlerin kamuda istihdam imkanını azaltmayacağının altını çizen Milletvekili Atun, teşkilat yasalarında yapılan düzenlemelerle devletin istihdam kapasitesinin de büyüdüğünü, kadro sayılarını iki katına çıkaracak düzenlemeler yapıldığını kaydetti. Atun, “Gençler için yeni alanlar açılırken deneyimli personelin de görevde kalabilmesine imkan tanınacak.” dedi.

Öneride bunun dışında başka bir değişiklik bulunmadığını belirten Atun, muhalefetin inceleme talebi üzerine önerinin ivediliğinin ertelendiğini söyledi.

Atun, muhalefete, sendikalara ve ilgili sivil toplum örgütlerine öneriyi değerlendirmeleri için fırsat verileceğini, gelecek görüşlerin ardından düzenlemenin yeniden ele alınacağını ifade etti.