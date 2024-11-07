“Athienu” sakinlerinin, “Piroi” (Gaziler) sınır kapısından önce başka bir geçiş kapısı açılması durumunda sert tedbirler alacakları yönünde uyarıda bulundukları belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, güven yaratıcı önlemler ve yeni sınır kapılarının açılması konusunun, New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasındaki gayriresmi görüşme ardından gündeme geldiğini anımsattı.

Habere göre “Athineu” (Kiracıköy) Belediye Başkanı Kiriakos Kareklas, gazeteye yaptığı açıklamada, “Piroi” (Gaziler) sınır kapısının açılmaması durumunda, başka bir sınır kapısının açılmasını kabul etmeyeceklerini dile getirdi.

Kareklas, 19 Kasım’da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile bir araya gelerek, düşüncelerini açıkça dile getireceklerini söyledi.

Bu görüşmenin sonucunu bekleyeceklerini, bu nedenle belediye tarafından organize edilen etkinliğin iptal edildiğini belirten Kareklas, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in şu ana kadar söz verdiği şekilde tavır sergilediğini de belirtti.

Kareklas, kendilerinin başka bir sınır kapısının açılmasına karşı olmadıklarını, ancak bunun “Piroi” (Gaziler) sınır kapısıyla birlikte açılması gerektiğini vurguladı.

Kareklas, “Piroi” sınır kapısının açılmaması durumunda sert tedbirler alacakları uyarısında da bulundu.