Limasol’da faaliyet gösteren bir güzellik salonuna dün sabaha yakın ateş açıldığı belirtildi.

Alithia gazetesi, güzellik salonuna açılan ateş sonucu binanın ön camlarının kırıldığını, polisin araştırması neticesinde de çevrede mermilerin bulunduğunu yazdı.

Öte yandan Haravgi gazetesi Limasol’daki bir evde, çok sayıda patlayıcı ele geçirildiğini belirtti.

Habere göre polis, 32 yaşındaki bir şahsa ait evde, 42 kutu havai fişek bataryası, 479 havai fişek çubuğu ile 1343 adet aralarında fişeklerin de bulunduğu çeşitli patlayıcılarla büyük miktarda para ele geçirdi