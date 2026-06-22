Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda “Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı” görüşülmeye devam ediyor.

Muhalefet milletvekilleri, yasa tasarısı değişikliğini hakkında eleştirilerde bulunuyor.

-Talat

CTP Milletvekili Ongun Talat, bütçe dönemlerinde AÖA yetkililerinin tüm taleplerinin reddedildiğini ve akademiye karşı olan tavrın buradan anlaşılabileceğini söyleyerek, bu kurumun bir eğitim müessesesi olduğunu ve siyasallaştırılmaması gerektiğini belirtti.

Geçici öğretmenlerin mağduriyetlerinin “siyasi rant” yaratmak için yapılanlar sonucunda oluştuğunu söyleyen Talat, Eğitim Fakültesi mezunları için ihtiyaç duyulan açılımın bu şekilde yapılmaması gerektiğini ifade etti.

Konuya ilişkin “anomali yaratıldığını” belirten Talat, bu değişikliğin, “Anayasa Mahkemesi kararını nasıl aşarız” düşüncesiyle yapıldığını savundu.

Bu düzenlemenin öğretmenler arasında statü farkı yaratacağını ve geçici öğretmenlerin sorunlarını çözmeyeceğini dile getiren Talat, düzenleme sonucunda lisans mezunu AÖA öğrencileri ile lise mezunu öğrenciler arasında ayrım ortaya çıkacağını söyledi.

Öğretmen olmak için yetiştirilmiş kişilerle, ilk işinde memnun olmayıp öğretmen olmayı sonradan tercih eden kişinin vereceği kamusal eğitim hizmetinin aynı olamayacağını belirten Talat, önceliğin öğrencilerin alacağı eğitim olduğunu kaydetti.

-Özdenefe

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de hükümetin, yasama yetkisinin Meclis'te olduğunu unuttuğunu söyleyerek, “hukukun ve Anayasanın üstünlüğü" mevhumu olmadığını ifade etti.

Yasa değişikliği metninin, bakanın söylemlerinden farklı olduğunu savunan Özdenefe, AÖA’nın özel bir statüsü ve yasası olduğuna işaret ederek, akademinin görevinin ilköğretime öğretmen sağlamak olduğunu belirtti. Özdenefe, bu değişiklikle yapılmak istenenin “kısa yoldan diploma” ve “kamu kadrosuna hızlı geçiş” olduğunu savundu.

Anayasa Mahkemesi’nin, öğretmenlik kriterinin “öğretmenlik eğitimi” olduğunu vurguladığını dile getiren Özdenefe, söz konusu yasa değişikliğinin Anayasa Mahkemesi kararlarının etrafından dolaşmak için düzenlendiğini söyledi. Özdenefe, yasa düzenlenirken önceliği ilköğretim çağındaki çocukların evrensel kriterlerde eğitim almasına verilmesi gerektiğini kaydetti.

Geçici öğretmenlere çağrı yapan ve sorunlarının böyle çözülemeyeceğini belirten Özdenefe, bu yasa değişikliğiyle beraber lisans mezunu her kişiye başvuru yolu açıldığını söyledi. Özdenefe, süreçte tüm paydaşların bir araya getirilmemesini eleştirerek, plan, bilimsel veriler ve aksiyon belirlenmesi yönünde bir çalışma yapılmadığını ifade etti.

-Çolakoğlu

CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu, eğitim fakültesi çıkışlı ve alanlarında işsiz gençler bulunmasına rağmen, “sırf partilidir diye” farklı mesleklerden insanların ilkokullarda öğretmen olmasının doğru olmadığını belirtti.

İşin ehli olmayan insanların istihdam edilmek istenmesinin amacının bazı kesimlere kamuda kadrolanma imkanı sağlamak olduğunu söyleyen Çolakoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun öğretmenlik mesleğini “ayaklar altına aldığını” savundu.

Kendisinin müzik öğretmeni olarak eğitim gördüğünü ve ilköğretim çağında çocuklara ders verecek donanımı olmadığını, ancak orta öğretim yaşındaki çocuklara eğitim verebileceğini kaydeden Çolakoğlu, konu hakkındaki yapıcı, gerçekçi ve sürdürülebilir önerilerin kulak ardı edildiğini savundu.