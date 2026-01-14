Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük'ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, onun en zor dönemlerde dahi Kıbrıs Türk halkının sesi olduğunu, kalemiyle, duruşuyla ve kararlı mücadelesiyle toplumun var olma iradesini ayakta tuttuğunu belirtti.

Ataoğlu mesajında, "Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesinin öncülerinden, toplum liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü, aramızdan ayrılışının 42. yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.” diyerek, Dr. Küçük’ün, yalnızca bir hekim değil; yaşamını halkına adamış, Kıbrıs Türk toplumunun hak ve onur mücadelesini her koşulda savunmuş büyük bir lider olduğunu belirtti.

Dr. Küçük’ün, en zor dönemlerde dahi Kıbrıs Türk halkının sesi olduğunu, kalemiyle, duruşuyla ve kararlı mücadelesiyle toplumun var olma iradesini ayakta tuttuğunu kaydeden Ataoğlu, “Kurucusu olduğu basın yayın organlarıyla halkı bilgilendirmiş, örgütlemiş ve birlik ruhunu güçlendirmiştir. Onun liderliği, halkıyla kurduğu samimi bağdan, fedakârlığından ve adalete olan sarsılmaz inancından beslenmiştir.” ifadelerine yer verdi.

Dr. Fazıl Küçük’ün, Kıbrıs Türk halkının kendi kimliğiyle, onuruyla ve güven içinde yaşaması için verdiği mücadeleyle tarihte silinmez bir iz bıraktığına işaret eden Ataoğlu, Dr. Küçük’ün, “Bu uğurda gösterdiği cesaret ve özveri, bugün bizlere yol gösteren en önemli değerlerdendir.” dedi.

Ataoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün bizlere düşen görev; Dr. Fazıl Küçük’ün emanet ettiği birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak, halkımızın haklı davasını kararlılıkla savunmaya devam etmek ve gelecek nesillere daha güçlü, daha umutlu bir Kıbrıs Türk toplumu bırakmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Kıbrıs Türk toplumunun büyük lideri Dr. Fazıl Küçük’ü bir kez daha rahmet, saygı ve şükranla anıyor; aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Mekânı cennet olsun."